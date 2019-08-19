شكرا لقرائتكم المعلم والبدرى ..من يكسب صراع الأمتار الأخيرة للفوز بتدريب المنتخب؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انحصرت الترشيحات لمنصب المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول بعد إقالة خافيير أجيرى بين الثنائى حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة وصاحب ثلاثية الأمم، وحسام البدرى أحد أبرز المدربين الذين مروا على النادى الأهلى.

وترددت أنباء داخل اتحاد الكرة عن اقتراب إعلان المدير الفنى للفراعنة، وانحصرت الترشيحات بين هذا الثنائى، فيما خرجت الأسماء الأخرى من دائرة الترشيحات.

وفى حال فوز حسام البدرى بهذا الصراع وأصبح مديرا فنيا للمنتخب الوطنى سيكون الجهاز المعاون له أحمد حسن مديرا للمنتخب وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، ومفاضلة بين ميهوب وعرابى لمنصب المدرب العام وأحمد أيوب مدربا مساعدا، أما فى حال حسم حسن شحاتة الصراع لصالحه سيكون الجهاز المعاون له حمادة صدقى مدربا عاما وأحمد حسن مديرا للمنتخب، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى ومحمد شوقى مدربا مساعدا.

وأقال اتحاد الكرة المدرب المكسيكى خافيير أجيرى من تدريب المنتخب عقب الخروج المخيب والصادم للمنتخب من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، التى احتضنتها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين وفاز بلقبها المنتخب الجزائرى.