الفيحاء يتعاقد مع الجناح الغاني أوسو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة الفيحاء مع الجناح الغاني صامويل أوسو لاعب تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي بعقد يمتد حتى نهاية صيف 2022.
ووقع عثمان الشنيفي الرئيس التنفيذي لنادي الفيحاء في مقر النادي مع أوسو عقده الجديد، على أن يبدأ التدريبات مع الفريق مباشرة بعد اجتياز الفحوص الطبية.
وكان أوسو (23 عاماً) ضمن قائمة منتخب غانا التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي احتضنتها مصر بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.
ولعب صامويل مع أندية رادنيك سوردوليتسا في صربيا، وانتقل في 2016 إلى غنتشلربيرليغي التركي، وعاد بعد ذلك إلى صربيا مع تشوكاريتشكي.
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