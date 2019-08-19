شكرا لقرائتكم مارسيلو: الانتقادات لا تزعجني.. وأعرف متى أكون "سيئاً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يشعر بالضيق من الانتقادات التي توجه إليه، مشيرا إلى أنه اعتاد عليها منذ انضمامه للنادي العاصمي.

وقال مارسيلو يوم الاثنين في تصريحات لموقع صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية على الانترنت: الانتقادات لا تضايقني، ما حدث في الموسم السابق كان مجرد جزء من الانتقادات التي تلقيتها منذ يومي الأول في ريال مدريد، لقد تعلمت العيش مع هذا الأمر، أنا أعرف أكثر من أي شخص متي أكون جيدا ومتى أكون سيئا.

وأشار مارسليو إلى أنه يعرف كيفية مواجهة مثل تلك المواقف، وأضاف قائلا: إذا كانت الأمور لا تسير على مايرام فيجب علي أن أعمل جيدا على تحسين نفسي، وسأكون هكذا حتى النهاية.

وأوضح مارسليو أن فريق ريال مدريد تم تدعيمه بصفقات جيدة هذا الموسم، واستطرد قائلا: إذا ركزنا على عملنا فيمكننا أن نفوز بكل شيء.