ارتفاع عدد الدول المهتمة باستضافة مونديال السيدات لعام 2023 إلى عشر

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



ارتفع عدد الدول المهتمة باستضافة كأس العالم للسيدات لعام 2023 الى عشر، وذلك بانضمام بلجيكا الى اللائحة الطويلة بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء.

وكان الاتحاد الدولي أعلن أواخر الشهر الماضي، بعد النجاح الملفت الذي حققه المونديال الفرنسي بمشاركة 24 منتخبا وبهدف "تعزيز تطوير كرة القدم النسائية"، عن رفع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2023 الى 32.

وسبق لتسع دول أن أعلنت رغبتها باستضافة نسخة 2023 قبل أن يتخذ قرار رفع المنتخبات الى 32، وهي الأرجنتين، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، اليابان، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، كوريا الجنوبية التي أعربت عن رغبتها بأن تكون الاستضافة مشاركة مع جارتها الشمالية.

ثم انضمت بلجيكا الى اللائحة الطويلة لتصبح الدولة العاشرة الراغبة بالاستضافة، على أن يكون أمام كل من الدول العشر حتى الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل لتأكيد هذه الرغبة بشكل رسمي قبل التقدم بالملفات بحلول 13 كانون الأول/ديسمبر.

Advertisements

وسيعلن عن اسم البلد الفائز بحق استضافة النسخة التاسعة من مونديال السيدات في أيار/مايو 2020.

واحتفظ المنتخب الأميركي باللقب العالمي بفوزه في نهائي النسخة الثامنة على نظيره الهولندي 2-صفر، رافعا رصيده الى أربعة ألقاب من أصل 8 بطولات أقيمت حتى الآن، بينها النسختان الأخيرتان اللتان شهدتا مشاركة 24 منتخبا (2015 و2019)، علما بأن البطولة انطلقت عام 1991 بمشاركة 12 منتخبا.

وصنف رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو النهائيات العالمية الأخيرة التي أقيمت في فرنسا بين 7 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو، بأنها "الأفضل في التاريخ، كانت هائلة، استثنائية".

وفي ظل التذمر من الفوارق الهائلة من حيث العائدات المالية التي تحصل عليها النساء مقارنة بالرجال، كشف إنفانتينو أن فيفا سيضاعف التقديمات المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات، مع توجه لإطلاق بطولة العالم لأندية السيدات "اعتبارا من العام المقبل".

كما تحدث السويسري عن استثمار عالمي بقيمة مليار يورو من قبل فيفا في كرة القدم النسائية، موضحا "يجب الاستثمار لتنمية كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم".