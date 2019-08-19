ميدفيديف في نادي الخمسة الاوائل وأوساكا تحتفظ بالصدارة

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دخل الروسي دانييل ميدفيديف نادي الخمسة الاوائل في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين للمرة الاولى في مسيرته، بعد أن حقق الاحد لقب دورة سينسيناتي الاميركية للماسترز لكرة المضرب.

واحرز ابن الـ 23 عاما لقبه الاول في دورات الماسترز للألف نقطة على حساب البلجيكي دافيد غوفان بنتيجة 7-6 (7/3) و6-4 ليتقدم ثلاثة مراكز في الترتيب.

وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي أقصاه ميدفيديف من الدور نصف النهائي في سينسيناتي السبت، على صدارة التصنيف امام كل من الاسباني رافايل نادال، السويسري روجيه فيدرر والنمسوي دومينيك تييم قبل أسبوع على موعد انطلاق بطولة اميركا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" رابع البطولات الاربع الكبرى.

ومقابل النجاح الذي حققه الروسي في شهر آب/أغسطس الجاري ببلوغه أيضا نهائي دورة مونتريال الكندية للماسترز وخسارته أمام نادال، شهد التصنيف تراجع الياباني كي نيشيكوري مركزين الى المرتبة السابعة بعد خروجه المفاجئ في دور الـ 32 من سينسيناتي على يد مواطنه يوشيهيتو نيشيوكا.

وانعكست نتائج سينسيناتي على التصنيف فخرج الإيطالي فابيو فونييني من العشرة الاوائل، مقابل تقدم الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الذي خسر في الدور ربع النهائي امام الفرنسي ريشارد غاسكيه للمرتبة العاشرة.

وكان التقدم الاكبر في قائمة العشرين الاوائل من نصيب غوفان (28 عامًا) الذي تقدم اربعة مراكز ليحتل المرتبة 15 بعد بلوغه نهائي الدورة الاميركية الاحد.

في ما يأتي ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11685 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 6950

4- النمسوي دومينيك تييم 4925

5- الروسي دانييل ميدفيديف 4195

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

7- الياباني كي نيشيكوري 4005

8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3455

9- الروسي كارن خاتشانوف 2890

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10- الاسباني روبرتو باوتيستا 2575

كيز تعود الى نادي العشر الاوليات وأوساكا تحتفظ بالصدارة

عادت الاميركية ماديسون كيز الى نادي العشر الاوليات في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الاثنين بعد فوزها الاحد بلقب دورة سينسيناتي الاميركية، إحدى دورات البريمير الخمس، فيما حافظت اليابانية ناومي أوساكا على الصدارة رغم انسحابها من الدور ربع النهائي للدورة الاميركية بداعي اصابة في الركبة.

وحققت كيز (24 عاما) لقبها الخامس في مسيرتها الاحترافية على حساب الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين 7-5 و7-6 (7-5) لتتقدم ثمانية مراكز الى المرتبة العاشرة للمرة الاولى منذ 25 حزيران/يونيو 2018.

وتجد أوساكا (21 عامًا) التي استعادت صدارة التصنيف في 12 آب/أغسطس الجاري بعد أن خسرتها لما يقارب الشهر ونصف الشهر لصالح الاسترالية آشلي بارتي، نفسها في موقع جيد قبل أسبوع على انطلاق حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أميركا الكبرى "فلاشينغ ميدوز"، رابعة البطولات الاربع الكبرى.

وكانت أوساكا حاملة لقب بطولةاستراليا المفتوحة مهددة بخسارة الصدارة لصالح بارتي حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة 2019، لو نجحت الاخيرة في الفوز بلقب سينسيناتي، الا انها خرجت من الدور نصف النهائي على يد كوزنيتسوفا.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6606 نقطة

2- الأسترالية آشلي بارتي 6501

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6315

4- الرومانية سيمونا هاليب 4743

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4492

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4485

7- الهولندية كيكي برتنز 4325

8- الأميركية سيرينا ويليامس 3935

9- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3320

10- الأميركية ماديسون كيز 3267