الإسماعيلي يفوز على حرس الحدود وديا بهدف مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
فاز الإسماعيلي على حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد (2019-2020).
وسجل هدف المباراة الوحيد الوافد الجديد أحمد مدبولي، المنضم للإسماعيلي قادما من الزمالك هذا الصيف، من ركلة ثابتة نفذها بنجاح داخل شباك الحارس.
بدأ الفريق بتشكيل ضم كلا من: محمد مجدي، أحمد أيمن، محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، محمد بيومي، محمود دونجا، أحمد مدبولي، وجيه عبدالحكيم، بيكيتي سيلفا ومحمد الشامي.
كما شارك في المباراة كل من عماد حمدي وشيلونجو ومحمد هاشم ومحمد حمدى زكي من مقاعد البدلاء.
يذكر أن تلك الودية هي الثالثة للإسماعيلي خلال معسكره المغلق حاليا بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الأهلي الليبي منتصف الشهر المقبل في ذهاب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.
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