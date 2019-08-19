خاص.. تأجيل مباراة الزمالك في إفريقيا بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الجهات الأمنية يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة.
وأكد مصدر في نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن خطاب الجهات الأمنية وصل إلى إدارة الزمالك مساء اليوم، الإثنين.
وأوضح المصدر أن المباراة تم تأجيلها لتنطلق في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، بدلًا من إقامتها يوم الجمعة القادم.
وجاء القرار في ظل إقامة مباراة الأهلي ضد اطلع بره بطل جنوب السودان يوم الجمعة المقبل في إياب مباريات الدور التمهيدي لدوري الأبطال.
وسيلتقي الزمالك مع بطل الصومالي في إياب تمهيدي الأبطال على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
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