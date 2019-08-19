"المتحرش يحتاج للعلاج".. 5 رسائل نارية لمحمد صلاح فى تعليقه الأول بعد أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فى حواره الأول عقب خروج منتخب مصر المخيب من بطولة كأس الأمم الأفريقية حل محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي ضيفاً على شبكة "سي إن إن" الأمريكية ليكشف كواليس ما حدث فى معسكر الفراعنة وقضية عمرو وردة في حوار مثير أطلق خلاله الملك المصري 5 تصريحات نارية.

1- المتحرش يحتاج للعلاج

نفى صلاح ما تردد عن تدخله لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

واتهم عارضة أزياء مكسيكية، وردة بالتحرش ليستبعده اتحاد الكرة من معسكر المنتخب قبل أن يعترف اللاعب ويعتذر ليقرر هاني أبو ريدة الرئيس المستقيل لاتحاد الكرة بتخفيف العقوبة من الاستبعاد إلى الإيقاف مباراة.

وأشار صلاح إلى أن المتحرش بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل، منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتُهم بها .

وقال لاعب منتخب مصر: "بالتأكيد لم يكن لي دورًا في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

وأكمل: "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

واختتم: "وردة عليه أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددًا معه".

2- لا أتحدث عن اللاعبين واختبئ

ووفقا لما جاء بـ"سي إن إن"، فإن صلاح على الرغم من انتقاده للاتحاد المصري لكرة القدم السابق في بعض الأمور، لكنه أكد على تحمل اللاعبين أيضا للمسؤولية بشأن الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال صلاح "الضغوط كانت كبيرة، ما يقرب من 80 الف مشجع في كل مباراة".

وتابع "اللاعبون شعروا بالضغط، وفي الحقيقة لم نقدم أفضل أداء لدينا، لا أتحدث عن اللاعبين واختبئ، نحن كمنتخب لم نقدم الأداء الجيد خلال البطولة".

3- على الرئيس القادم لاتحاد الكرة أن يكون صادقا وصريحا

وانتقل صلاح للحديث عن الفترة المقبلة فيما يخص انتخاب رئيس جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة هاني أبوريدة ومجلسه بالكامل عقب اخفاق أمم أفريقيا.

ويريد صلاح أن يشاهد العديد من التعديلات عندما يتم انتخاب رئيسا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وواصل لاعب روما الإيطالي السابق تصريحاته قائلا "على الرئيس القادم لاتحاد الكرة أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه، ويحاول اجراء عملية الإصلاح".

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واختتم "بصفتي لاعبا في منتخب مصر، فاللاعبون ليسوا سعداء بسبب أشياء كثيرة، نأمل أن رئيس الاتحاد الجديد يأتي ويفعل الأشياء بطريقة مختلفة".

4- لو كنت قويًا لتغيرت الكثير من الأمور

قال صلاح إن علاقته مع اتحاد الكرة المصري السابق لم تكن جيدة، لافتًا إلى أنه لم يرغب مطلقًا في الاعتماد على قوته خلالها.

وأشار صلاح إلى أن الأمور داخل فندق إقامة منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 لم تكن على ما يرام.

وقال نجم ليفربول: "كنت أفكر مع مسؤولي الاتحاد، الأمر كان شبيها بالمنافسة بيننا".

وأكمل: "من الفائز؟، بالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني لاعبًا، لذلك عندما كنت أتحدث عن شيء فكان عليهم أن يعلمون أنني أقول ذلك لأنني أريد أن أكون سعيدًا".

وأضاف: "أتحدث لتحقيق شيئًا للمنتخب، من أجل تقديم المزيد للفريق، ليس لأنني أريد أن أريهم قوتي، وللأمانة فإذا كنت قويًا لتغيرت الكثير من الأمور".

وعن إقامة منتخب مصر خلال كأس الأمم، فقال صلاح: "وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان غير طبيعيًا، عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءًا".

وأوضح: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!".

وأردف: "أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة".

واختتم: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجل وكل اللاعبين أيضًا، لأنهم -يقصد اللاعبين- يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".

5- لقد دفعني شيء ما إلى الأمام لأصبح قدوة ورمزًا للأطفال فكيف أعتزل دوليا؟

أكد نجم ليفربول الإنجليزي أنه سعيد بتواجده في آنفليد لافتًا إلى أن تفكيره في الاعتزال الدولي أمر صعب بالنسبة له.

وقال صلاح "أنا سعيد في ليفربول، أحب تلك المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد بتواجدي مع الريدز".

وعن علاقته بالمنتخب الوطني قال نجم ليفربول: "أحب هذه البلد من كل قلبي، دائمًا ما أفكر فيه".

وبسؤاله عن التفكير في الاعتزال الدولي قال: "لقد دفعني شيء ما إلى الأمام لأصبح قدوة ورمزًا للأطفال، أن أكون حلمًا للأطفال ليصبحوا مثلي يومًا ما أريد أن أصبح ذلك الشخص، لذلك فإن الاعتزال الدولي أمر صعب بالنسبة لي".