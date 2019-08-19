رسميًا.. ناصر ماهر ينتقل لسموحة على سبيل الإعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان صبحي:
أعلن نادي سموحة، مساء اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع ناصر ماهر لاعب الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مندوب من نادي سموحة تواجد في مقر النادي الأهلي اليوم الاثنين، وعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، وقام خلالها بالتوقيع على العقد.
ووقع ناصر على عقود انضمامه للنادي السكندري في حضور أمير توفيق ووفد سموحة وأحمد يحيى وكيل اللاعب.
ومن المنتظر أن ينتظم ناصر ماهر في تدريبات سموحة المقبلة بعد انضمامه بشكل رسمي.
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