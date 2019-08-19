الزمالك يعلن.. ثنائي مصري في الجهاز المعاون لميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الزمالك رسميا انضمام الثنائي أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف للجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي تحت قيادة المدرب الصربي الجديد ميتشو.
وأفاد الموقع الرسمي للزمالك مساء اليوم الإثنين أن أيمن عبدالعزيز سيكون مدربًا عامًا، وعبدالرؤوف مدربًا مساعدًا.
ومن المقرر أن يصطحب ميتشو ثلاثة مدربين أجانب في الجهاز المعاون، بواقع: مدرب مساعد، مدرب حراس ومحلل أداء.
وسيقوم ميتشو باستكمال تشكيل جهازه المعاون في الزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد منحه كافة الصلاحيات من قبل مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد إسناد مهمة تدريب الفريق له بشكل رسمي.
وكان طارق يحيى، المدير الفني السابق للزمالك، اعتذر عن عدم شغل منصب المدرب العام مع ميتشو.
ويستمر عقد ميتشو، الذي تقدم باستقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي، لمدة موسم واحد فقط.
وسيتولى المدرب الصربي المسئولية الفنية للزمالك في لقاء العودة للدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب، بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز الفريق الأبيض (7-0).
يذكر أن الزمالك أنهى النسخة الماضية من بطولة الدوري (2018-2019) محتلا المركز الثاني خلف الأهلي بطل المسابقة بفارق 8 نقاط، ليشارك الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد (2019-2020) بدوري أبطال إفريقيا.
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