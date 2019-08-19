شوبير يرد على اتهامات صلاح بشأن "الانضباط" في معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق التصريحات التي أدلى بها المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بشأن "الانضباط" داخل معسكر الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

المنتخب المصري استضاف منافسات الكان الأخيرة، وودع البطولة مبكرًا بعد الخسارة بهدف دون رد أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن الأمور داخل فندق إقامة منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 لم تكن على ما يرام.

Advertisements

من جانبه نفى أحمد شوبير في حديثه لسي ان ان، تصريحات صلاح، مؤكدًا أن معسكر منتخب مصر كان منضبطًا للغاية، كما شدد نائب الجبلاية السابق على أنه تم عزل اللاعبين والفندق عن الجمهور.

وقال شوبير: "مزاعم صلاح هي نفسها التي سمعناها منه من قبل خلال كأس العالم".

وأضاف: "مقارنة بالأخطاء التي حدثت في كأس العالم ، فإن معسكر تدريب كأس إفريقيا للأمم كان منضبطًا للغاية".

جدير بالذكر أن شوبير وباقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيسه قدموا استقالتهم بعد خروج مصر من منافسات بطولة الكان.