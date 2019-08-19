الأهلي يصف الأخطاء التحكيمية بـ"الفجة".. ويطلب استبعاد حكام من إدارة مبارياته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

هاجمت إدارة الأهلي، التحكيم المصري، خلال خطاب رسمي لاتحاد الكرة نشر عبر الموقع الرسمي للنادي، وأكدت على رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية "الفجة" التي كبّدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي، أن النادي سبق وأن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق "التقديرية".

وأوضح الخطاب، أن الأهلي عرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR، في الوقت الذي تعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي للحفاظ على الشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.

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وأشار الأهلي في خطابه، على أنه تحمّل فوق الطاقة، ونفدَ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة، وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر.

وجاء في الخطاب، أن النادي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية، حرصًا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق، والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم، بتطبيق تقنية "حكم الفيديو المساعد".

ويدرس الأهلي حاليًا ما لم يكن يتمناه - وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة.