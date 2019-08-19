صلاح يخرج عن صمته بشأن أزمة وردة: المتحرش يحتاج للعلاج وإعادة التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل، منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتُهم بها اللاعب.

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وقال لاعب منتخب مصر: "بالتأكيد لم يكن لي دورًا في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

وأكمل: "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

واختتم: "وردة عليه أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددًا معه".