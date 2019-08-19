الاتحاد النيجيري يكشف لمصراوي أسباب تشجيع مصر في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

نجح المنتخب المصري للناشئين في الفوز ببطولة العالم لكرة اليد بعد التغلب على نظيره الألماني بنتيجة 32-28 في البطولة التي جرت في مقدونيا، لكن المنتخب النيجيري ساهم في صناعة الحدث أيضا.

شهدت مدرجات الصالة التي احتضنت المباراة التاريخية تفاعلاً ليس من الجماهير المصرية فقط لكن من المنتخب النيجيري الذي حمله لاعبوه الأعلام المصرية وتفاعلوا مع الفراعنة وسط مشهد رائع.

وثمنت الجماهير المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ما قام بها المنتخب النيجيري وسط عبارات كبيرة من الثناء والمدح.

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الخليج 365 تحدث مع محمد مايجيداناسانما سكرتير الاتحاد النيجيري لكرة اليد والذي قال: "في البداية نحب نُبارك للمنتخب المصري فوزه بالبطولة، ثانيًا ما حدث من لاعبي منتخب نيجيري أمر أسعدني بصفة شخصية، لأنه يؤكد أننا عائلة واحدة."

وأضاف: "فوز منتخب مصر بهذه البطولة أمر يسعدنا لأننا أفارقة كما أن هذا الفوز مُلهم لنا من أجل العمل بشكل أقوى."

وأتم: "ما حدث من اللاعبين أمر طبيعي ونحن لم نمانع تواجدهم من أجل تشجيع منتخب مصر الرائع."

انهى المنتخب النيجيري مشواره في مونديال الناشئين في المركز ال23 بعد الفوز على كندا بنتيجة 37-31 وبدلا من مغادرة المنتخب النيجيري عائدين لديارهم قرروا البقاء في مقدونيا لمؤازرة منتخب مصر الذي توج بالبطولة، وقد تواجد المنتخب النيجيري في مؤازرة لمنتخب مصر خلال مباراتي قبل النهائي والنهائي.