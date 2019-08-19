صلاح يوجه رسالة لرئيس اتحاد الكرة القادم.. ويتحدث عن إخفاق أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة لرئيس اتحاد الكرة القادم، مطالبا إياه بضرورة أن يسعى لإصلاح العديد من الأمور، وأكد على تحمل اللاعبين لمسؤولية اخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019.

ووفقا لما جاء بـ"سي إن إن"، فإن صلاح على الرغم من انتقاده للاتحاد المصري لكرة القدم السابق في بعض الأمور، لكنه أكد على تحمل اللاعبين أيضا للمسؤولية بشأن الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية 2019.

صلاح يؤمن بأنه كان هناك صعوبة في التغلب على الضغوطات التي كانت على الجميع كون مصر الدولة المستضيفة للبطولة الأفريقية، وأيضا توقعات الجماهير.

منتخب مصر ودع منافسات كأس الأمم 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط انتقادات عنيفة من الشارع الرياضي على أداء المنتخب بشكل عام خلال البطولة.

وقال محمد صلاح في حوار مع "سي إن إن" "الضغوط كانت كبيرة، ما يقرب من 80 الف مشجع في كل مباراة".

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وتابع "اللاعبون شعروا بالضغط، وفي الحقيقة لم نقدم أفضل أداء لدينا، لا أتحدث عن اللاعبين واختبئ، نحن كمنتخب لم نقدم الأداء الجيد خلال البطولة".

وانتقل صلاح للحديث عن الفترة المقبلة فيما يخص انتخاب رئيس جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة هاني أبوريدة ومجلسه بالكامل عقب اخفاق أمم أفريقيا.

ويريد صلاح أن يشاهد العديد من التعديلات عندما يتم انتخاب رئيسا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وواصل لاعب روما الإيطالي السابق تصريحاته قائلا "على الرئيس القادم لاتحاد الكرة أن يكون صادقا وصريحا مع نفسه، ويحاول اجراء عملية الإصلاح".

واختتم "بصفتي لاعبا في منتخب مصر، فاللاعبون ليسوا سعداء بسبب أشياء كثيرة، نأمل أن رئيس الاتحاد الجديد يأتي ويفعل الأشياء بطريقة مختلفة".