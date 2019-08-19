مفاجأة.. تفاصيل سهرة صالح جمعة مع أمير مرتضى في الزمالك

كشفت مصادر مقربة من صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك سهرة جمعته بأمير مرتضى، نجل رئيس الزمالك ومدير التعاقدات بالنادي الأبيض وذلك في أحد الكازينوهات المطلة على نهر النيل بمنطقة الزمالك.

وكشف المصدر أن الجلسة جاءت قبل لقاء الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، ووجه أمير اللوم لصالح جمعة بسبب تداول فيديو “البليلة” في وصلة هزار بينهم.

وتطرق الحديث بين الثنائي حول إمكانية إنضمام اللاعب إلى الزمالك بالخروج معارا إلى أحد الأندية الأجنبية والعوة بعدها لنادي الزمالك إلا أن اللاعب طلب من أمير غلق الملف في ذلك الوقت ممنيا إياه بالتفكير فيه بوقت آخر خاصة أن اللاعب بات يحجز مقعدا أساسيا بالفريق بالفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه فوافي، ليودف فريق القلعة الحمراء كاس مصر ويتأهل ببراميدز إلى نهائي البطولة.