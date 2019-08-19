نبيل معلول ضمن المرشحين لتدريب النادي الأهلي

دخل التونسي نبيل معلول ترشيحات خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي والذي تمت إقالته أمس الأحد عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ 16.

وكشفت مصادر أن وائل جمعة كابتن منتخب مصر والأهلي الأسبق قام بترشيح المدرب التونسي المخضرم لتولي تدريب الاهلي الموسم القادم.

وأوضحت المصادر إن جمعة عرض مدرب تونس الأسبق علي المسؤلين في الأهلي مؤكدًا أنه مناسب للغاية للمرحلة الحالية في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق الموسم الجديد بجانب خبراته الكبيرة في الكرة الإفريقية والعربية بشكل عام.

وأشارت المصادر إلي أن جمعة أكد لإدارة الأهلي إن تاريخ معلول مع الترجي التونسي والكرة التونسية تمنحه فرص كبيرة في تولي المهمة الفنية للأهلي خاصة وانه قادر علي قيادة الفريق في الظروف الراهنة بعد إقالة لاسارتي وذلك قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت إن نبيل معلول أبدي موافقته علي تدريب الاهلي وينتظر تواصل مسئولي الأهلي معه بشكل رسمي لفتح باب المفاوضات مؤكدًا علي ترحيبه بتولي مهمة قيادة نادي القرن الإفريقي.