ليونيل ميسي بين 10 مرشحين للفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف

اختير هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة في مرمى ريال بيتيس، عندما سدد كرة بيسراه لتسير ببطء تجاه المرمى ومرتفعة شيئاً فشيئاً، بين عشرة أهداف مرشحة لنيل جائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام، التي أعلن عنها الفيفا الاثنين.

والأهداف التسعة الأخرى سجلها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، البرازيلي ماتيوس كونيا، الكاميرونية أجارا نشوت، الإيطالي فابيو كوالياريلا، الكولومبي خوان كينتيرو، الأمريكية آمي رودريجيز، الايرلندية الشمالية بيلي سيمبسون، المجري دانييل زوسيري والإنجليزي أندروس تاوسيند.

وتم فتح باب التصويت على الهدف لنيل الجائزة بدءاً من اليوم في تمام الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش.