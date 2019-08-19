الجمعة.. الإتحاد السكندري يتجه للكويت لإفتتاح مبارياته بالبطولة العربية

تغادر يوم الجمعه المقبل بعثة الاتحاد السكندري، متجهة إلى الكويت لمواجهة العربى الكويتى، ضمن مباريات الدور الـ32 فى البطولة العربية والتى ستقام يوم 26 أغسطس الجاري على أن تعود البعثة للقاهرة فى اليوم التالى للمباراة مباشرة . فى اليوم التالى للمباراة مباشرة . ويرافق بعثة الفريق محمد مصيلحي رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة. كما تضم البعثة 22 لاعبًا وهم محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل. ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل.

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