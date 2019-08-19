ميتشو يتابع مران الزمالك ويتعرف علي اللاعبين

تواجد المدير الفني الجديد للفريق الصربي ميتشو بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي لمشاهده التدريبات المقامه حاليا وذلك بصحبه اميرمرتضي المشرف العام علي الكره، و قام المشرف العام بتوضيح بعض الامور للمدرب، كذلك حرص اللاعبين علي مصافحه المدرب .
وكان الزمالك قد اعلن بشكل رسمي عن تعيين ميشتو كمدير فني للفريق بعقد يمتد حتي نهاية الموسم المقبل .
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