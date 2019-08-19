ميتشو يتابع مران الزمالك ويتعرف علي اللاعبين

تواجد المدير الفني الجديد للفريق الصربي ميتشو بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي لمشاهده التدريبات المقامه حاليا وذلك بصحبه امير

مرتضي المشرف العام علي الكره، و قام المشرف العام بتوضيح بعض الامور للمدرب، كذلك حرص اللاعبين علي مصافحه المدرب .

وكان الزمالك قد اعلن بشكل رسمي عن تعيين ميشتو كمدير فني للفريق بعقد يمتد حتي نهاية الموسم المقبل .

