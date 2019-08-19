محمد صلاح يوجه رسالة إلى رئيس إتحاد الكرة القادم

وجه محمد صلاح نجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الرئيس القادم لإتحاد الكرة.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة CNN "رئيس الإتحاد القادم يجب أن يكون أمين مع نفسه، ويحاول إصلاح الأمور".

وواصل "اللاعبون في منتخب مصر لم يكونوا سعداء بالكثير من الأشياء، ونأمل أن يقوم رئيس إتحاد الكرة الجديد بالقيام بكل الأمور، بشكل مختلف يضمن غياب الأزمات".