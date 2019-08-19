تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل ودية جينيس

حرص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تخصيص فقرة تدريبات قوية لثلاثي الحراس خلال التدريبات المقامة حاليا قبل لقاء جينيس الودي المقرر له بعد قليل. فقرة تدريبات قوية لثلاثي الحراس خلال التدريبات المقامة حاليا قبل لقاء جينيس الودي المقرر له بعد قليل. وادي ثلاثي حراس الزمالك مراناً بدنيًا وتأهيلياً اعقبه تدريبات فنية قوية.

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