مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للاعبين تحت اشراف انطونيو

أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك يوسف اوباما ومحمود عبدالعزيز وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعمر السعيد وعبدالله جمعة ومحمد حسن وحمدي النقاز واشرف بن شرقي ومحمود الونش، تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تحت قيادة انطونيو مدرب الاحمال وايمن عبدالعزيز المدرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاديها الصومالي في اياب الدور التمهيدي بدوري ابطال افريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الفريق الابيض بسباعية نظيفة علي ملعب ستاد برج العرب . ومحمد حسن وحمدي النقاز واشرف بن شرقي ومحمود الونش، تدريبات بدنية وتأهيلية قوية تحت قيادة انطونيو مدرب الاحمال وايمن عبدالعزيز المدرب.ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاديها الصومالي في اياب الدور التمهيدي بدوري ابطال افريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الفريق الابيض بسباعية نظيفة علي ملعب ستاد برج العرب .

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