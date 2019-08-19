محمد صلاح: علاقتي باتحاد الكرة لم تكن جيدة

أوضح محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن علاقته مع اتحاد الكرة المصري السابق لم تكن جيدة.

وقال صلاح في خلال تصريحات لقناة سي إن إن:"كنت أفكر مع مسئولي الاتحاد، والأمر كان يشبه المنافسة بيننا، وكنت أتحدث لتحقيق شيء من أجل المنتخب وتقديم المزيد، وليس

لاستعراض قوتي".

وتابع:: "لم أنظر للأمر إني يجب أن أكون الفائز في حواري معهم، فأنا لاعب وعندما أتحدث عن شيء فذلك لأنني أريد أن أكون سعيداً، وأعتقد لو كنت قويًا بالفعل لتغيرت العديد من الأمور".

وأشار :"وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان أمرا غير طبيعي، فخلال يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءً، وعندما تحدثت وجدت المسئولين باتحاد الكرة يتعجبون ويسألوني لماذا تشتكي".

وواصل: "أنا أشكو لأنني إنسان، وأريد أن أكون مع زملائي وأستمتع بفترة الراحة، وعندما كنت أتحدث مع المسئولين فإن ذلك من أجلي أنا وزملائي، الذين كانوا يطالبونني بفعل ما أستطيع لتوفير الراحة لهم".