الاهلي يستبعد معلول من ترشيحات المدير الفني الجديد

تتجه النية لدى النادي الأهلي لرفض فكرة تعيين التونسي نبيل معلول المدير الفني الأسبق لمنتخب نسور قرطاج. وتم ترشيح معلول لقيادة الأهلي من جانب بعض الأصوات داخل القلعة الحمراء بحكم خبراته في القارة الإفريقية بجانب عدم ارتباطه بأي فريق حالياً. الإفريقية بجانب عدم ارتباطه بأي فريق حالياً. ويميل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتعيين مدير فني أجنبي صاحب خبرات في الفترة القادمة.



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