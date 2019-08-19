الأهلي يحدد موعد تعيين مدربه الجديد

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن المدير الفني الجديد للفريق سيقود التدريبات بعد مباراة اطلع بره بطل جنوب السودانيوم الجمعة المقبل في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.
وقال المصدر إن لجنة التخطيطتسابق الزمن لحسم ملف المدرب الجديد خلال أسبوع استعدادًا لمواجهة دور ال 32 بدوري الأبطال المقررة في شهر سبتمبر المقبل ثم لقاء السوبر أمام الزمالك وانطلاق الدوري.
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