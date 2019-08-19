اخبار الرياضه

محمد صلاح يكشف أسباب خروج مصر المبكر من أمم أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حسم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي موقفه من الاعتزال الدولي بعد خروج مصر المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2019 .

وقال صلاح في تصريحات لشبكة " CNN " الإخبارية الأمريكية: "أنا أعشق بلادي، ودائمًا ما أفكر فيها، ولدي شىء بداخلي يدفعني دائمًا لأكون ملهمًا لدى الأطفال الصغار، أريد

أن أكون الشخص والمثال الذي يحتذى به الأطفال في مصر، فهذا أمر يمثل الكثير بالنسبة لي ".

وعن أسباب خروج مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16قال محمد صلاح: "اللاعبون لم يكونوا سعداء بما حدث في المعسكر

من توتر بالأجواء وكذلك عدم التنظيم، فكل هذه العوامل ساهمت في خروجنا مبكرًا ".

تابع: " اللاعبون عانوا أيضًا من الضغوط الجماهيرية، احتشاد 80 ألف مشجع في مدرجات استاد القاهرة في كل مباراة للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين ".

أضاف محمد صلاح: " منتخب مصر لم يظهر بمستواه المعهود في البطولة، وأنا أعترف بذلك ولا أتبرأ من المسئولية ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يكشف أسباب خروج مصر المبكر من أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا