محمد صلاح يكشف أسباب خروج مصر المبكر من أمم أفريقيا

حسم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي موقفه من الاعتزال الدولي بعد خروج مصر المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2019 .

وقال صلاح في تصريحات لشبكة " CNN " الإخبارية الأمريكية: "أنا أعشق بلادي، ودائمًا ما أفكر فيها، ولدي شىء بداخلي يدفعني دائمًا لأكون ملهمًا لدى الأطفال الصغار، أريد

أن أكون الشخص والمثال الذي يحتذى به الأطفال في مصر، فهذا أمر يمثل الكثير بالنسبة لي ".

وعن أسباب خروج مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16قال محمد صلاح: "اللاعبون لم يكونوا سعداء بما حدث في المعسكر

من توتر بالأجواء وكذلك عدم التنظيم، فكل هذه العوامل ساهمت في خروجنا مبكرًا ".

تابع: " اللاعبون عانوا أيضًا من الضغوط الجماهيرية، احتشاد 80 ألف مشجع في مدرجات استاد القاهرة في كل مباراة للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية وضع ضغطًا كبيرًا على اللاعبين ".

أضاف محمد صلاح: " منتخب مصر لم يظهر بمستواه المعهود في البطولة، وأنا أعترف بذلك ولا أتبرأ من المسئولية ".