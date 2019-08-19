تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي علي هامش المران الجماعي

خاض سعد سمير ومحمد محمود، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة بالكرة، اليوم، على ملعب التتش تحتإشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
ويواصل ثنائي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيليللتعافي من الاصابة والعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.
وخاض سعد ومحمد محمود، بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق والتى اشتملت على جزء كبير للتدريب بالكرة.
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