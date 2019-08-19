الامارات | لاعب الوصل الاسبق يقود الجوية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع لاعب منتخب العراق عقدا لتمثيل نادي القوة الجوية لقيادته في الاستحقاقات المقبلة والتي يأتي في واجهتها دوري المجموعات لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وسبق للاعب احمد ابراهيم تمثيل اندية الوصل والظفرة وعجمان والامارات في دوري الخليج العربي ويعتبر من اكثر اللاعبين العراقيين تمثيلا للاندية الاماراتية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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