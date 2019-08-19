الامارات | ريان مينديز: متمسك بالشارقة ولاصحة لوجود مفاوضات مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ريان مينديز: متمسك بالشارقة ولاصحة لوجود مفاوضات مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الفريق الاول لنادي الشارقة ومنتخب الرأس الاخضر ريان مينديز لاعب الشارقة ومنتخب الرأس الأخضر، تمسكه باللعب في صفوف الملك الشرقاوي نافيا وجود مفاوضات مع اي من اندية دوري الخليج العربي للانتقال لها، ومنها نادي العين وقال مينديز لـ"الامارات اليوم": لم يبلغني وكيل اعمالي عن مفاتحته بخصوص انتقالي لاي نادي وهذا الموضوع ليس من اهتماماتي في الوقت الحاضر، وتابع: اعتز بارتداء فانيلة الملك وليس في مفكرتي غير الشارقة، مؤكدا انه في مرحلة تركيز استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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