مارسيلو: ريال مدريد لايحتاج لتدعيمات اخرى هذا الموسم

الإثنين 19 أغسطس 2019

يعتقد النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، أن الميرنجي في الوقت الحالي لا يحتاج لإبرام أي صفقات جديدة، لتدعيم صفوفه هذا الموسم.



وصرح مارسيلو، خلال تصريحاته لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "الانتقادات؟ لقد اعتدت عليها منذ اليوم الأول لي في النادي، ولا أهتم، لأنني أعرف متى أكون في حالة جيدة ومتى أكون سيئًا، وأنني يجب أن أعمل لاستعادة مستواي ولا شيء آخر".

وعن إمكانية عقد ريال مدريد لصفقات جديدة، أوضح: "فريقنا جيد، وإذا ركزنا على عملنا يمكننا الفوز بكل شيء رغم صعوبة الأمر، ونحن لسنا بحاجة إلى تدعيمات جديدة".

وانهى بالحديث عن الوشم في ذراعه الأيمن، قائلا: "كان جدي يؤمن بي دائمًا ويأخذني في كل مكان، لقد بذل قصارى جهده لكي يراني لاعبًا محترفًا، والوشم هو السيارة التي كان يأخذني بها إلى التدريب".