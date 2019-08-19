محمد صلاح: عمرو وردة يحتاج للتأهيل والعلاج

الإثنين 19 أغسطس 2019

صرح محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.



واوضح صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل، منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتُهم بها اللاعب.

وقال لاعب منتخب مصر: "بالتأكيد لم يكن لي دورًا في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

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وتابع: "ما قصدت أن أقوله أثناء مشكلة وردة، هو أن هذه الأمور حدثت في السابق، والتحرش الجنسي بوجه عام ما زال يحدث".

وانهى: "وردة عليه أن يحصل على العلاج أو إعادة التأهيل، لكي يتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تحدث مجددًا معه".

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر استبعاد عمرو وردة من قائمة مصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بعدما انتشرت صورًا ومقاطع مصورة غير أخلاقية له خلال البطولة.

الجدير بالذكر أن عمرو وردة عاد لمعسكر المنتخب قبل مواجهة جنوب أفريقيا التي أدت لخروج مصر من منافسات كأس الأمم، بعدما قرر اتحاد الكرة تخفيف العقوبة.