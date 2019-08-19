تياجو سيلفا: نيمار باقي مع باريس جيرمان

الإثنين 19 أغسطس 2019

صرح تياجو سيلفا نجم دفاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنه يشعر بأن زميله نيمار سيبقى في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، رغم محاولات فريقي برشلونة وريال مدريد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ودخل نيمار في صدام مع إدارة ناديه خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما كشف علانية عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، إلا أن النادي الفرنسي رفض التفريط في خدماته بمقابل مادي لا يرضي طموحات الإدارة.

وتحدث سيلفا لوسائل الإعلام عن أزمة نيمار، عقب خسارة فريقه أمام رين بدوري الدرجة الأولى الفرنسي قائلًا: "نيمار لا يزال لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان، أتمنى أن يستمر لأنه لاعب مذهل ولا غنى عنه."

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واضاف المدافع البرازيلي المخضرم: "أشعر بأنه سيبقى، ما يحدث حاليًا هو أمر بينه وبين الإدارة، علينا أن ننتظر حتى النهاية، نيمار لاعب محوري في الفريق، أتمنى أن يستمر معنا، باستمراره سنكون فريقًا أقوى."

وتابع سيلفا كيل المديح لمواطنه نيمار قائلًا: "إنه لاعب مختلف عن البقية، حتى لو لعب بقدم واحدة، يستطيع أن يفعل أشياء مبهرة، مثل ميسي وكريستيانو، نحن نفتقده."

ولا تزال محاولات إدارتي برشلونة وريال مدريد قائمة للتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث عرض الناديان بعض لاعبيهما، بالإضافة إلى مقابل مادي ضخم، قد يصل إلى 100 مليون يورو.

وانتقل نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع النادي الكتالوني، والتي بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.