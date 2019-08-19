شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن توقيع ميتشو رسميًا لمدة موسم واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك، توقيع الصربي ميتشو، رسميا عقود تدريب القلعة البيضاء لمدة موسم واحد فقط.

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ميتشو مديرا فنيا للزمالك



ووقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيي المدير الفني المؤقت حاليا.

الكشف عن عقد ميتشو فى مؤتمر صحفي غدا



ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد.

وعقد ميتشو جلسة مع مرتضي منصور، فى منزل الأخير، خلال الساعات الماضية، ويقود المدرب الصربي، فريق الزمالك، لأول مرة خلال مباراة ديكاداها الصومالي فى إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.