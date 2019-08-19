شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019.. عن الظهور الأول لميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، يظهر الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، لأول مرة داخل مقر القلعة البيضاء، اليوم بعد توليه المسئولية بشكل رسمي وتوقيعه عقود تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، ومع الظهور الأول لميتشو داخل الزمالك، سيعقد المدرب الصربي، 3 جلسات مصيرية بمقر القلعة البيضاء، لوضع الرتوش الأخيرة حول مسيرته المنتظرة مع النادي الأبيض، فى الموسم الجديد.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، جلسة ميتشو الأولي ستكون مع مسئولي نادي الزمالك، للاستقرار على شكل الجهاز المعاون للخواجة، وتحديد أسماء المدربين المصريين فى الجهاز الفني، بعد طلب الخواجة ضم 3 أجانب لجهازه أحدهم مدرب والآخر مدرب حراس والثالث محلل أداء. أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، جلسة ميتشو الثانية داخل الزمالك، ستكون مع طارق يحيي المدير الفني المؤقت، للإطلاع على كافة الأوضاع داخل الفريق الأبيض، واستلام تقرير شامل من المدير الفني ليكون الخواجة قادر على وضع يده على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، تلقى مسئولو نادي الزمالك، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي الإنتاج الحربي أحمد مجدي ليحل بديلا لصفقه محمد عبد العاطي دفندر وادي دجله والذي يغالي ناديه في طلباته لمسئولي الأبيض.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، وكيل أحمد مجدي كشف لمسئولي الزمالك، تلقى اللاعب عده عروض من أندية سعودية وعراقية كان آخرها عرضي النفط والقوه الجوية العراقيان بخلاف عرض الاتفاق والرائد السعوديان.

أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019، كما سيتواجد ميتشو خلال المباراة الودية التي سيخوضها الزمالك الليلة أمام أحد أندية الشركات، لمشاهدة كافة اللاعبين على الطبيعة داخل المستطيل الأخضر، قبل توليه المسئولية رسميا وقيادة التدريبات الجماعية بدء من الغد.