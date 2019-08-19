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شكرا لقرائتكم أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019.. عن الظهور الأول لميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، ومع الظهور الأول لميتشو داخل الزمالك، سيعقد المدرب الصربي، 3 جلسات مصيرية بمقر القلعة البيضاء، لوضع الرتوش الأخيرة حول مسيرته المنتظرة مع النادي الأبيض، فى الموسم الجديد.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، جلسة ميتشو الأولي ستكون مع مسئولي نادي الزمالك، للاستقرار على شكل الجهاز المعاون للخواجة، وتحديد أسماء المدربين المصريين فى الجهاز الفني، بعد طلب الخواجة ضم 3 أجانب لجهازه أحدهم مدرب والآخر مدرب حراس والثالث محلل أداء.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، جلسة ميتشو الثانية داخل الزمالك، ستكون مع طارق يحيي المدير الفني المؤقت، للإطلاع على كافة الأوضاع داخل الفريق الأبيض، واستلام تقرير شامل من المدير الفني ليكون الخواجة قادر على وضع يده على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، تلقى مسئولو نادي الزمالك، عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي الإنتاج الحربي أحمد مجدي ليحل بديلا لصفقه محمد عبد العاطي دفندر وادي دجله والذي يغالي ناديه في طلباته لمسئولي الأبيض.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، وكيل أحمد مجدي كشف لمسئولي الزمالك، تلقى اللاعب عده عروض من أندية سعودية وعراقية كان آخرها عرضي النفط والقوه الجوية العراقيان بخلاف عرض الاتفاق والرائد السعوديان.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019، كما سيتواجد ميتشو خلال المباراة الودية التي سيخوضها الزمالك الليلة أمام أحد أندية الشركات، لمشاهدة كافة اللاعبين على الطبيعة داخل المستطيل الأخضر، قبل توليه المسئولية رسميا وقيادة التدريبات الجماعية بدء من الغد.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، جدد مسئولى الزمالك رفض رحيل عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، عقب تلقيه عدد من العروض لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى كان أبرزها عرض أهلى جدة السعودى.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، وجاء تجديد رفض الزمالك لرحيل جمعة بسبب الحاجة إلى جهوده فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل امتلاك الأبيض لظهير أيسر وحيد بجانبه وهو محمد عبدالشافى، الذى شارك بشكل أساسى مع الفريق فى مباراة ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا، نظرًا لإصابة عبد الله جمعة.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، وعاد عبد الله جمعة إلى تدريبات الزمالك أمس بشكل طبيعى ضمن الاستعدادات التى يخوضها الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى فى العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019، يغادر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة تطورات إصابته مع الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، وكان جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطنى في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر ، وينتظر الحارس الدولي الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا خلال الفترة الحالية من أجل السفر إلى المانيا.
أخبار الزمالك اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 ، يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.
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