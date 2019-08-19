شكرا لقرائتكم الأهلي: نفذ الصبر لعدم تطبيق الـVAR وندرس استبعاد حكام بأعينهم من المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا، ظهر اليوم، لاتحاد الكرة تؤكد فيه على رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية “الفجة” التي كبّدت الفريق الكروي الكثير في بطولة الدوري المصري الممتاز والكأس هذا الموسم.

وأكد النادي الأهلي فى بيان رسمي عبر موقعه، أن النادي سبق وأن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق “التقديرية”، وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR، وتعهد اتحاد الكرة بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية؛ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.

وأكّد الأهلي، في خطابه، على أنه تحمّل فوق الطاقة، ونفدَ صبره من جراء الضرر البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب أخطاء التحكيم المؤثرة، وسط عدم تفاعل من جانب اتحاد الكرة لوضع حد فاصل لهذا الأمر.

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وجاء في الخطاب، أن النادي الأهلي يتطلع لإعلان اتحاد الكرة عن خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية وإدارية؛ حرصًا على نجاح المسابقات الكروية في الموسم الجديد، خاصة وأن الاتحاد لم يتقبل ما عرضه الأهلي في السابق، والذي سبقتنا إليه كل الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم، بتطبيق تقنية “حكم الفيديو المساعد”.

ويدرس النادي الأهلي حاليًا ما لم يكن يتمناه – وهو طلب استبعاد أمثال هؤلاء الحكام عن إدارة مبارياته في الفترة القادمة.



بيان الأهلى

وجاء بيان النادي الأهلي، بعد ساعات من مباراة بيراميدز فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، والتى خسرها الأحمر، ليودع البطولة مبكرا، وشهد اللقاء اعتراض القلعة الحمراء، على بعض القرارات التحكيمية.