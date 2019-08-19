شكرا لقرائتكم مدرب كينيا على طاولة مجلس الدراويش بعد الاستقالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مجلس إدارة النادى الإسماعيلي حاليا برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ملف المدير الفنى للفريق، لاتخاذ القرار النهائى بالإبقاء على محمود جابر المدير الفنى الحالى، أو التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

و يعد أبرز الأسماء المرشحة حاليا لقيادة الدراويش، هو الفرنسى سباستيان مينييه المدير الفنى السابق للمنتخب الكينى، خاصة بعد استقالته من القيادة الفنية لكينيا الأسبوع الماضى، وعرضه على مجلس القلعة الصفراء من قبل أحد الوكلاء.

Advertisements

وقاد الفرنسى مينيه منتخب كينيا للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بعد غياب 15 عاما، ولكن لم يحالفه الحظ وتم اقصاؤه من دور المجموعات بعد وقوعه فى مجموعة قوية ضمت الجزائر والسنغال طرفى النهائى الأفريقى.

وبدأ مينييه مسيرته التدريبية مساعدا لكلود لوروا بالجهاز الفنى للمنتخب العمانى، ثم مديرا فنيا لمنتخب الكونغو وأخيرًا المنتخب الكينى.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس القلعة الصفراء أمره بشأن المدير الفنى فى الأيام القادمة حيث يعكف حاليا على انهاء ملف الصفقات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.