شكرا لقرائتكم بعد أكثر من 40 عاماً.. هونيس يُعلن تنحيه عن رئاسة بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي هونيس تنحيه عن رئاسة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

وأفاد هونيس (67 عاما) صحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للغولف يوم الأحد أنه سيبقى في مجلس الإشراف على النادي، موضحا: ولكن سأتخلى عن رئاستي عندما يحين الوقت.

ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا جديدا للعملاق البافاري. ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاما، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016 وتولى مؤقتا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في مجلس الإشراف على النادي.

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وانضم هونيس إلى بايرن عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بتسعة أعوام لتولي مهمة المدير العام عام 1979، وقاد النادي خلال هذه الفترة لاحراز لقب "البوندسليغا" 24 مرة، والكأس 14 مرة، ودوري أبطال أوروبا عامي 2001 و2013.

وحكم على هونيس في 2014 بالسجن لثلاثة أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي، قبل أن يستفيد من الافراج المشروط بعد 14 شهرا على سجنه واستعاد منذ نوفمبر 2016 منصبه كرئيس لبايرن بعد أن تركه نتيجة الحكم القضائي الصادر بحقه.

ويأتي تنحي هونيس مع عودة الحارس الدولي السابق أوليفر كان إلى بايرن اعتبارا من 2020 تحضيرا لخلافة كارل هاينتس رومينيغه في منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري في 2021.

وكان بايرن استهل موسمه في الدوري على ملعبه "أليانز أرينا" يوم الجمعة بتعادل مخيب أمام هيرتا برلين 2-2، في ظل الانتقادات التي طالت إدارة النادي والفشل في تدعيم صفوف الفريق بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن وعودة الكولومبي خاميس رودريغيز الى ريال مدريد الاسباني بعد انتهاء فترة إعارته، لكنه نجح اخيرا في التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونه الإسباني والمهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتشن من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.