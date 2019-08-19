محمد صلاح يكشف المستور .. علاقتي مع اتحاد الكرة المصري السابق لم تكن جيدة .. ظللت حبيسًا في غرفتي في كأس الأمم!

الموجز

قال محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية أن الأمور داخل فندق إقامة منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 لم تكن على ما يرام.

وأكد صلاح أن علاقته مع اتحاد الكرة المصري السابق لم تكن جيدة، لافتًا إلى أنه لم يرغب مطلقًا في الاعتماد على قوته خلالها.

وقال العب ليفربول: "كنت أفكر مع مسؤولي الاتحاد، الأمر كان شبيها بالمنافسة بيننا".

وأكمل: "من الفائز؟، بالنسبة لي لن أكون فائزًا أبدًا لأنني لاعبًا، لذلك عندما كنت أتحدث عن شيء فكان عليهم أن يعلمون أنني أقول ذلك لأنني أريد أن أكون سعيدًا".

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وأضاف: "أتحدث لتحقيق شيئًا للمنتخب، من أجل تقديم المزيد للفريق، ليس لأنني أريد أن أريهم قوتي، وللأمانة فإذا كنت قويًا لتغيرت الكثير من الأمور".

وعن إقامة منتخب مصر خلال كأس الأمم، فقال صلاح: "وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين كان غير طبيعيًا، عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءًا".

وأوضح: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!".

وأردف: "أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة".

واختتم: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجل وكل اللاعبين أيضًا، لأنهم -يقصد اللاعبين- يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".