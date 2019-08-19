سولسكاير: بوجبا لن يرحل عن مانشستر يونايتد

الإثنين 19 أغسطس 2019

سولشاير وبوجبا

صرح أولي سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه يثق في بقاء لاعب خط وسطه الفرنسي بول بوجبا، رغم محاولات نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

ويعد النجم الفرنسي أبرز أهداف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال ما تبقى من عمر فترة الانتقالات الحالية، إلا أن النادي الإنجليزي يقف أمام رغبة نادي العاصمة الإسبانية، بعدما انتهت سوق الانتقالات الإنجليزية، دون تعاقد مانشستر يونايتد مع أحد لاعبي خط الوسط.

وتحدث سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز عن احتمالات رحيل بوجبا قائلًا: "بوجبا سيبقى" وأضاف: "أنتم دائمًا تسألونني عنه، لكن بالنسبة لي هو باق معنا، لست قلقًا بشأنه."

وكان مانشستر يونايتد قد حدد 160 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يغلق الباب أمام رحيله عقب انتهاء سوق الانتقالات الإنجليزية.