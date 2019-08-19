سانشيز يقترب بشدة من إنترميلان

الإثنين 19 أغسطس 2019

سانشيز

اوضحت عدة تقارير أوروبية أن التشيلي ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي طلب الحصول على القميص رقم 7 في حالة إتمام انتقاله إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.



وارتبط سانشيز بالرحيل عن يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل اعتماد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر على خدمات الثلاثي ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال وماسون جرينوود في تشكيل الفريق الإنجليزي.

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التشيلي كان ضمن اهتمامات روما إلا أن إدارة الأخيرة بدأت في البحث عن بديله بعد رفض سانشيز فكرة الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وبحسب ما نقلته صحيفة ميرور البريطانية فإن سانشيز بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف النيراتزوري وطلب الحصول على القميص رقم 7 الذي يرتديه حاليًا في يونايتد.

من جانبها قالت شبكة سكاي سبورتس إن إنتر سيدفع حوالي نصف راتب سانشيز المقدر بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مع قيام يونايتد بدفع بقية المبلغ.

الجدير بالذكر أن سانشيز انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 قادمًا من آرسنال، وشارك صاحب الـ30 عامًا خلال 45 بقميص يونايتد في مختلف البطولات سجل 5 أهداف وصنع 9.