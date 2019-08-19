خطوات تفصل هداف الوحدة الإماراتى عن الدورى السعودى

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

يقترب ليوناردو دا سيلفا هداف الوحدة الإماراتي من الرحيل إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "lance" البرازيلية أن هداف الوحدة الإماراتى على بعد خطوات من الانتقال إلى أحد أندية الدورى السعودى فى الموسم الجديد، لكن لم تكشف الصحيفة عن اسم هذا النادى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو حقق أرقاماً مميزةً مع الأندية العربية التى لعب فى صفوفها، حيث سجل 39 هدفاً في 58 مباراة في الشرق الأوسط.

وكان ليوناردو دا سيلفا قد لعب في صفوف الأهلي السعودي موسم واحد من 2017 حتى 2018 وخاض مع الفريق 23 مباراة وسجل 11 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة وبعدها انضم لنادي الوحدة الإماراتي.

وقدم ليوناردو مستوى مميز بقميص نادي الوحدة الإماراتي خلال الموسم الماضي حيثُ لعب 20 مباراة في دوري الخليج العربي وسجل 13 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويعد ليوناردو هو هداف دوري أبطال آسيا 2019 حتى دور الـ16 حيثُ سجل 9 أهداف خلال 6 مباريات بواقع "540" دقيقة لعب.