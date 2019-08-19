برشلونة يخطط لخداع باريس سان جيرمان فى صفقة نيمار

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب على احمد

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات فى ملف تعاقد نادى برشلونة الإسبانى مع البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفى. وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن هناك إجماعاً داخل مجلس إدارة برشلونة على فكرة إعادة نيمار دا سيلفا إلى "كامب نو" الصيف الحالى، لكن هناك أزمة مالية قد تعرقل إتمام الصفقة فى النهاية.



وأضافت أن برشلونة يواجه مشاكل بسبب السيولة المالية لصفقة نيمار وطلبات باريس سان جيرمان المبالغ فيها للتخلي عن المهاجم والجناح البرازيلى.

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يفكر فى خداع باريس سان جيرمان ومراوغته بخصوص صفقة نيمار بعد تماطل النادي الباريسي فى المفاوضات للتخلي عن اللاعب.

وتفكر إدارة برشلونة فى إيقاف المفاوضات حالياً على أن تعود بقوة مع نهاية سوق الانتقالات الفترة التى يمكنه الضغط فيها على باريس سان جيرمان وإجباره على البيع بسعر مقبول وليس المحدد منذ أيام.

جدير بالذكر أن إدارة باريس سان جيرمان طالبت برشلونة 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين من صفوف البلوجرانا.