أنتوني مارسيال يحتل مركز الصدارة في مانشستر يونايتد

الإثنين 19 أغسطس 2019

أنتوني مارسيال

يعتقد أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن مهاجم الفريق الفرنسي أنتوني مارتيال يمكنه أن يلعب دور المهاجم في المركز.



تم تسليم مارسيال القميص رقم 9 الذي أخذه من قبل مدرب الفريق السابق ، جوزيه مورينيو، بعد توقيع المهاجم البلجيكي ، روميلو لوكاكو الذي ترك النادي خلال الصيف.

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"الآن وقد أخذت القميص رقم تسعة مرة أخرى ، كل ما قاله لي سولسكايرهو أن لدي الكثير من المسؤولية وأن علي تسجيل الأهداف ، وهذا ما أحاول القيام به ، وقال العرفية للصحافة.

كان للفرنسيين مساهمة كبيرة في فوز مانشستر يونايتد 4-0 على تشيلسي في المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز ، بعد أن سجل هدفا وقدم مساعدة.

وأضاف مارتيال "إنه لمن دواعي سروري الحقيقي أن أجد نفسي في هذا الدور المحوري أكثر ، لذلك آمل أن أتمكن حقًا من مساعدة الفريق من هناك والاستمرار في تسجيل الكثير من الأهداف".

من المتوقع أن يبدأ مارتيال مع مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون واندررز مساء الاثنين في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.