شكرا لقرائتكم حقيقة إيقاف جهاد جريشة بسبب أخطاءه فى مباراة الاهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بلجنة الحكام الرئيسية بإتحاد الكرة، حقيقة ما يتردد حول صدور قرار من اللجنة بإيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة عقب مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى الكأس.

وأوضح المصدر إنه لا صحة لما يتردد حول إيقاف جهاد جريشة أو معاونيه، موضحا أن اللجنة الجديدة لا تتعامل مع الحكام بالقطعة.

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كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر، كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.