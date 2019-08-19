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شكرا لقرائتكم حقيقة إيقاف جهاد جريشة بسبب أخطاءه فى مباراة الاهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المصدر إنه لا صحة لما يتردد حول إيقاف جهاد جريشة أو معاونيه، موضحا أن اللجنة الجديدة لا تتعامل مع الحكام بالقطعة.
كانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء في مباراته مع بيراميدز في دور الستة عشر لكأس مصر، كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة للطرد لسابق إنذاره في المباراة المذكورة.
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