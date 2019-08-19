شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد يستقبل الأوغندى إيمانويل أوكوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد المهاجم باستقبال الأوغندى إيمانويل أوكوى فور وصوله إلى الإسكندرية فى مكتبه الخاص. Advertisements وسلم محمد مصيلحى اللاعب تيشيرت النادى الجديد، حيث سيرتدى أوكوى الرقم 19 مع الاتحاد السكندرى. وينتظم المهاجم الاوغندى مع فريق سيد البلد ابتداء من تدريبات الغد، حيث يخوض الفريق اليوم آخر مباريات الودية أمام بتروجت على ملعب المكس.

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