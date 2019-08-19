شكرا لقرائتكم طارق يحيي يستبعد لاعبو الزمالك الأساسيين من المباريات الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض طارق يحيي، مجموعة الأساسيين تدريبات في السادسة والنصف علي ملعب النادي علي أن يخوض باقي اللاعبين المباراة الودية، ومن المنتظر أن يعقد الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض عصر اليوم لحسم ملف الجهاز المعاون له في الفترة المقبلة.
وكان طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الابيض قرر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد علي أن يحضر المدير الفني الجديد المباراة الودية التي سيخوضها الفريق امام احد اندية الشركات مساء اليوم قبل بدء قيادة تدريبات الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي يستبعد لاعبو الزمالك الأساسيين من المباريات الودية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.