شكرا لقرائتكم طارق يحيي يستبعد لاعبو الزمالك الأساسيين من المباريات الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد طارق يحيي المدير الفني، المؤقت للزمالك، اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا لقاء ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا من المباراة الودية التي سيخوضها الفريق اليوم علي ملعبه، ضمن الاستعدادات التي يخوضها الفريق لمواجهة بطل الصومال في العودة المحدد لها يوم الجمعة المقبل.

ويخوض طارق يحيي، مجموعة الأساسيين تدريبات في السادسة والنصف علي ملعب النادي علي أن يخوض باقي اللاعبين المباراة الودية، ومن المنتظر أن يعقد الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض عصر اليوم لحسم ملف الجهاز المعاون له في الفترة المقبلة.

وكان طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الابيض قرر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد علي أن يحضر المدير الفني الجديد المباراة الودية التي سيخوضها الفريق امام احد اندية الشركات مساء اليوم قبل بدء قيادة تدريبات الفريق.