شكرا لقرائتكم مدافع الأهلي يقترب من المصري بعد 7 سنوات خصام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب إسلام جابر مدافع فريق الأهلي المعار خلال الموسم الماضي لنادي الجونة من الانتقال للنادي المصري خلال الميركاتو الصيفي الجارى بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين.

وأبدى إيهاب جلال، المدير الفني للمصري، رغبته فى التعاقد مع مدافع النادي الأهلي، خلال التنقلات الحالية، فى ظل قناعته الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعب ليكون إضافة قوية للنادي البورسعيدي خلال الموسم الكروي الجديد.

Advertisements

وتلقى إسلام جابر، عرضا جادا من النادي الإسماعيلي للحصول على خدماته، لكن فضل مدافع الأهلي تأجيل حسم مصيره، لحين انتهاء المفاوضات بين النادي المصري والقلعة الحمراء، حول ضمه حيث يفضل اللاعب التواجد الموسم المقبل ضمن صفوف النادي البورسعيدي.

وحال إتمام صفقة انتقال مدافع الأهلي للمصري سيكون بعد جفاء استمر 7 سنوات كاملة، لم تشهد أى صفقات بين الناديين حيث كان آخر تعامل بين الناديين فى الصفقات انتقال سعد سمير مدافع القلعة الحمراء للنادي البورسعيدي على سبيل الإعارة موسم 2011 وبعدها لم يجرى الناديين أى صفقات بينهما.

وتشهد الساعات القليلة القادمة، حسم مصير مدافع الأهلي بشكل نهائي، والأقرب انتقاله رسميا لصفوف النادي المصري، بناءا على رغبة اللاعب وترحيبه بالتدريب فى الموسم المقبل، تحت قيادة إيهاب جلال.