شكرا لقرائتكم منتخب مصر للشطرنج يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ لمنتخب الوطني للشطرنج، معسكر إعداد مغلق بأحد فنادق القاهرة، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب من 21 حتى 29 أغسطس، ثم بطولة كأس العالم في روسيا خلال شهر سبتمبر القادم، تحت إشراف المدير الفني الأوكراني ميخايلو أوليكسنكو المدير الفني السابق لمنتخب أوكرانيا .

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ويشارك في المعسكر كل من: باسم سمير أمين وأحمد عدلي وشروق وفا وشاهندة وفا.

كان أحمد عدلى قد توج ببطولة أفريقيا الفردية للشطرنج 2019 التي استضافتها تونس فى الفترة بين 8 إلى 18 يوليو الماضي، كما توجت شروق وفا بلقب السيدات ليتأهل الثنائي المصري إلى بطولة العالم.