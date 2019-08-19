شكرا لقرائتكم انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 1 سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن انطلاق معسكر الفراعنة يوم 1 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان للمنتخب الأولمبى خلال شهر سبتمبر المقبل فى الفترة من 1 حتى 10 من نفس الشهر، وشدد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن الوديتين سيكونا أمام إحدى فرق آسيا أو أوربا لأن منتخبات أفريقيا مرتبطة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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وأوضح غريب أنه سيحسم الوديتين للمنتخب الأوليمبى خلال الساعات مع مسئولى اتحاد الكرة، وسيتم حسم الملعب الذى سيستضيف المباراتين أيضا والتوقيت النهائى للقاء ومن المقرر أن يضم غريب 26 لاعبا فى المعسكر المقبل.